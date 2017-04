Miris «The J. Geils Band» līderis Džons Gails

Kā 1967. gadā dibinātās blūzrokas grupas «The J. Geils Band» līderis, Gails «Billboard» singlu top40 iekļuvis 10 reizes. Grupas lielākais hits «Centerfold», kurā no blūzroka grupa bija pārorientējusies uz komerciālāku skanējumu, sešas nedēļas pabija «Billboard» singlu topa 1. vietā. Savukārt 80. gadu sākumā albums «Freeze-Frame» debitēja 4. vietā.

