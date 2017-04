«Future Islands» oktobrī uzstāsies Tallinā un Viļņā

27. oktobrī Tallinas «Rock Cafe» uztāsies amerikāņu grupa «Future Islands». Dienu ātrāk, 26. oktobrī, mūziķi koncertēs «Compensa» koncertzālē Viļņā.

Kopš albuma «Singles» (skat. recenziju) izdošanas Baltimorā izveidotā apvienība «Future Islands» kļuvusi par sintpopa ikonām. Albumā iekļautais singls «Seasons (Waiting on You)» grupai pavēra jaunas iespējas un tās fanu pulkam pievienoja daudzus jaunus cienītājus. 2015. gada jūlijā «Future Islands» sniedza jau tūkstošo koncertu, bet 2016. gada februārī nosvinēja desmit gadu jubileju. Tagad «Future Islands» atgriezušies ar pavisam svaigu ierakstu «The Far Field» (skat. recenziju), kurā iekļautas divpadsmit mīlas dziesmas, kuras izpildītas «Future Islands» manierē.

Saistītie raksti

Reklāma

Ikviena no «The Far Field» albumā iekļautajām nevainojami nostrādātajām dziesmām var kļūt par klausītāju favorītu. Dziesma «Shadows», kuru izpilda «Future Islands» solists Semjuels Herings (Samuel T. Herring) kopā ar grupas «Blondie» līderi Debiju Heriju (Debbie Harry), aicina ielūkoties dziļāk sirdssāpēs un, apzinoties pašam savus trūkumus, rast cerību un spēku. «Time on Her Side» un «Day Glow Fire» apliecina, ka kaut kas brīnišķīgs slēpjas arī vissāpīgākajās atmiņās, un stāsta, ka arī zaudēta mīlestība dzīvei var piešķirt dziļāku nozīmi. Albuma pirmais sings «Ran», kā arī «North Star» un «Beauty of the Road» aicina sekot mīlestībai, izzināt sevi un izmantot to kā laiku, no kura iespējams mācīties.

Biļetes uz «Future Islands» koncertiem tagad ir pieejamas «Biļešu servisa» kasēs un internetā www.bilesuserviss.lv.

2014. gadā grupa uzstājās festivālā «Positivus».

-->

















































Aizvērt Grupas "Future Islands" koncerts festivālā "Positivus" Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Gints Bāliņš/TVNET Gints Bāliņš/TVNET Gints Bāliņš/TVNET Gints Bāliņš/TVNET Gints Bāliņš/TVNET Gints Bāliņš/TVNET







Future Islands "Seasons (Waiting On You)"