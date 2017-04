«Blondie» un naksnīgā Ņujorka

Jau ziņots, ka amerikāņu rokgrupa «Blondie» ar «blondo grēku» - 71 gadu veco dīvu Debiju Hariju (Debbie Harry) pie mikrofona izziņojusi jaunu studijas albumu. Ieraksts ar nosaukumu «Pollinator» klajā nāks 5. maijā izdevniecības BMG apgādā un sekos 2014. gada ierakstam «Ghosts Of Download». Šonedēļ grupa publicējusi otro albumu vēstnesi «Long Time».

Līdzīgi kā pirmais singls «Fun», arī šis ir ieturēts disko noskaņās, un to palīdzējis sacerēt «Blood Orange» skaņas arhitekts Devs Hainss (Dev Hynes).

Blondie "Long Time"

Klipā, kuru režisējis Dikayl Rimmasch (strādājis ar Bejonsē), Debija Harija iejutusies taksistes lomā un dodas naksnīgā izbraucienā pa Ņujorkas ielām.

Reklāma

Singls 750 eksemplāros septiņu collu vinilā tiks izdots 22. aprīlī Mūzikas Ierakstu Dienā.

Jaunajā platē kā viesi piedalīsies arī grupas «TV on the Radio» dalībnieks Deivs Siteks (Dave Sitek), britu dziedātāja Čārlija XCX (Charli XCX) un «The Smiths» ģitārists Džonijs Mars (Johnny Marr). Savukārt dziesmā «Doom Or Destiny» būs dzirdama hārdroka dziedātāja Džoana Džeta un eksperimentālās mūzikas māksliniece Lorija Andersone (Laurie Anderson).

Dziesmas ierakstītas studijā «The Magic Shop» Ņujorkas Soho, turpat, kur 2015. gadā Deivids Bovijs ieskaņoja savu pēdējo albumu «Blackstar».

Albumu producējis grupas «The Paper Chase» dalībnieks Džons Kongltons (John Congleton), kas atbildīgs arī par «The Roots», Džona Granta (John Grant), Deivida Bērna (David Byrne) un «The Mountain Goats» ierakstiem.

Saistītie raksti