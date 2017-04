Pēdējā iespēja baudīt «Accept» hitus Udo Dirkšneidera izpildījumā

«Accept». Foto: Publicitātes

8. novembrī «Palladium» koncertzālē būs unikālā iespēja baudīt visus lielākos «Accept» hitus tās vokālista Udo Dirkšneidera izpildījumā. Kopā ar grupu «Dirkschneider» Udo pēdējo reizi izpildīs «Metal Heart», «Princess Of The Dawn» un, protams, «Balls To The Wall». Koncertturnejai dots nosaukums «Back To The Roots Part II», un tās divas stundu garajā programmā atlasīts viss labākais no 10 albumiem, kas tapuši Dirkšneidera un «Accept» sadarbības periodos.