Noklausies pirmo singlu no Votersa jaunā albuma

Rodžers Voterss (Roger Waters) festivālā "Desert Trip". Foto: AP/Scanpix

Leģendārās britu rokgrupas «Pink Floyd» dibinātājs Rodžers Voterss (Roger Waters) savu pirmo roka albumu pēc 25 gadu pauzes - «Is This The Life We Really Want?» - laidīs klajā 2. jūnijā, ceturtdien paziņojusi ierakstu kompānija «Columbia Records».