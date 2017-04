Miris soula grupas «Main Ingredient» solists Kuba Gudings seniors

72 gadu vecumā miris Oskara balvas ieguvēja, aktiera Kubas Gudinga jaunākā (Cuba Gooding Jr.) tēvs, soulmūzikas grupas «Main Ingredient» solists Kuba Gudings seniors (Cuba Gooding, Sr.), ziņo ārvalstu prese.

Gudings atrasts miris savā mašīnā ceturtdien Vudlandhilsā, Kalifornijā. Policija izteikusies, ka nāve nav aizdomīga un Kuba Gudings seniors miris vai nu dabīgā nāvē, vai pārdozējot narkotikas.

Kuba Gudings seniors pazīstams kā amerikāņu soula grupas «Main Ingredient» solists. Pirmos gadus viņš bija fona vokālists, līdz 1971. gadā, pēc solista Donalda Makfersona (Donald McPherson) nāves, kļuva par galveno dziedātāju. Grupas kontā vairāki populāri hiti - «Just Don't Want to Be Lonely», «Happiness is Just Around the Bend», «Rolling Down a Mountainside» un komerciāli veiksmīgākais singls «Everybody Plays the Fool» (1972)

Main Ingredient «Everybody Plays the Fool»

1977. gadā Gudings parakstīja līgumu ar izdevniecību «Motown» un izdeva divus solo albumus. Viņa debijas platē «The 1st Album» atrodams hits «Mind Pleaser».

Cuba Gooding "Mind Pleaser"