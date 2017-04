Kendrikam Lamāram gada iespaidīgākais starts

Komptonas reperis Kendriks Lamārs (Kendrick Lamar) ar jauno albumu «DAMN.» pārliecinoši startējis ASV pieprasītāko albumu «Billboard 200» topā, ziņo «billboard.com.»

Pirmās nedēļas griezumā albums (skat. recenziju) albums pārdots 603 000 vienību, liecina mūzikas un video pārdošanas apjomu izsekošanas sistēmas «Nielsen SoundScan» dati. Tas ir labākais komerciālais starts šogad, un labākais kopš kanādiešu repera Dreika albuma «Views», kas pirms gada startēja ar 1.04 miljonu vienībām.

LASI TVNET: Lamārs cīnās ar «trampismu» un sarunājas ar Dievu

Reklāma

«DAMN.» ir jau trešais Lamāra numur 1 albums, kas seko 2016. gada «Untitled Unmastered.» un 2015. gada «Grammy» ieguvušajam «To Pimp a Butterfly».

2. vietā jaunas Džona Meiera (John Mayer) albums The Search for Everything. Pārdotas 132 000 vienības.

Dreika "More Life" numur 3, bet Eda Šīrana "÷" numur 4.

Deju mūzika dueta «The Chainsmokers» debijas albums Memories… Do No Open, noslīdējis no 1. uz 5.