Oriģinālajā sastāvā apvienojas 80. gadu popgrupa «Bananarama»

Bananarama. Foto: Publicitātes

Trio «Bananarama» - Sāra Dalina (Sara Dallin), Kerena Vudvorda (Keren Woodward) un Šivona Fahi (Siobhan Fahey) 80. gados bija populārākā meiteņu popgrupa Lielbritānijā, iekarojot mūzikas topus ar tādiem hitiem kā «Venus», «Shy Boy» un «Love In The First Degree». Pēc 29 gadu pārtraukuma meitenes ir atkalapvienojušās, lai sniegtu 15 koncertus Apvienotajā Karalistē.