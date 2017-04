«The Kinks» līderis pievēršas «americana»

72 gadus vecais sers Rejs Deiviss (Raymond Douglas «Ray» Davies), 60. gadu grupas «The Kinks» dziedātājs, šogad godināts ar bruņinieka titulu un pagājušonedēļ, 21. aprīlī, papildinājis šā gada paveiktos darbus ar jaunu studijas albumu «Americana».

Jaunais Reja Deivisa albums tapis, iedvesmojoties no «americana» mūzikas, un seko 2007. gada ierakstam «Working Man's Café».

Ieraksts ir loģisks turpinājums 2013. gadā izdotajai autobiogrāfiskajai grāmatai «Americana: The Kinks, the Riff, the Road: The Story». Albumā tiek lasīti arī fragmenti no grāmatas.

Foto: Publicitātes

Reklāma

Kā studijas mūziķus Deviss pieaicinājis grupu «The Jayhawks». Ieraksts veikts Londonā.

Noskaties video rullīti par albuma tapšanu!

Ray Davies "The Story of Americana"

Atgādinām, ka 2014. gadā Deviss uzņemts Dziesmu autoru slavas zālē. Viņa kontā ir tādi «The Kinks» hiti kā «Lola» un «You Really Got Me». Deiviss ar brāli Deivu nodibināja «The Kinks» 1964. gadā. Viņš bija galvenais dziesmu autors.

Ray Davies "Americana"