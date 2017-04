Atzīmējot jaunā albuma «Road Songs for Lovers» iznākšanu, Kriss Rī (Chris Rea) šoruden dosies Eiropas koncertturnejā un tās ietvaros 10. novembrī, piektdienas vakarā, uzstāsies «Nordea» koncertzālē Tallinā.

Līdzīgi kā citi lieliski mākslinieki, Kriss Rī allaž sekojis savai unikālajai mākslinieciskajai vīzijai. Blūza entuziasts, gleznotājs, kinomāns un klasiskās mūzikas komponists ir vien daži apzīmējumi, kas raksturo mākslinieku, kurš pārdevis vairāk nekā 30 miljonus mūzikas ierakstu. 2017. gadā Rī atgriežas mūzikas apritē ar to, kas viņu raksturo vislabāk - albumu, kurš piepildīts ar lieliskām roka balādēm, izceļot Rī vokālu.

Kriss Rī debijas albumu izdeva 1978. gadā un jau ar ieraksta pirmo dziesmu «Fool If You Think It’s Over» kļuva par elku ASV publikai. 1983. gadā, kad dziesma «I Can Hear Your Heartbeat» Eiropā rotāja klausītākās mūzikas topus, Rī studijas albums «Water Sign» tika pārdots vairāk nekā pusmiljons kopijās. Arī nākamais albums «Wired To The Moon» bija tikpat veiksmīgs un Rī fanu pulks kļuva vēl kuplāks. Krisa Rī cienītāji viņa daiļradei palikuši uzticīgi jau vairākas desmitgades, ko apliecina arī 2000. gada albuma «King Of The Beach» iekļūšana mūzikas topos.

Chris Rea "Fool If You Think Is Over"

Reklāma

«Nekad sevi neesmu uzskatījis par rokzvaigzni vai popzvaigzni. Esmu saslimis ar mūziku, un vēlos to radīt pēc sava prāta,» viņš stāsta. «Lielākās pārmaiņas manā daiļradē ir ienesušas citas manas intereses.» Šeit Rī atsaucas uz savu mīlestību pret motoru sportu, glezniecību un blūzu. Jaunais albums «Road Songs For Lovers» iznāks septembrī.

Biļetes uz Krisa Rī koncertu tagad nopērkamas «Biļešu servisa» kasēs un www.bilesuserviss.lv. Biļešu cena no 49 €. Koncertā izskanēs gan jaunā albuma dziesmas, gan mūziķa karjeras lielākie hiti.

Kriss Rī divreiz uzstājies arī Rīgā.

-->









































Aizvērt Kriss Rī - Rīgā 2008 TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET







Chris Rea "Josephine"

Saistītie raksti