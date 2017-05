«The Cranberries» izdod albumu ar savu hitu akustiskām versijām

Īru poproka grupa «The Cranberries» 28. aprīlī par godu grupas 25. gadadienai laidusi klajā albumu «Something Else» («Kaut kas cits»), kurā iekļautas jau labi zināmo grupas hitu jaunas akustiskas versijas stīgu aranžējumos, kā arī trīs pavisam jaunas dziesmas («The Glory», «Rupture» un «Why»).

Saistītie raksti The Cranberries apvienojas, Doloresa izdod soloalbumu 2009. g. 26. augusts

Albums ir kā veltījums 1989. gadā izveidotās grupas debijas albumam «Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?», kurš iznāca 1993. gadā.

«The Cranberries» 17. maijā Belfāstā sāks Lielbritānijas un Īrijas koncertturneju, kas 28. maijā noslēgsies Mančestrā.

The Cranberries "Something Else" (intervija)

Reklāma

Grupa «The Cranberries», kuras soliste ir Doloresa O’Riordana, bija starp 90. gadu lielākajām mūzikas zvaigznēm. Grupa izjuka 2003. gadā, bet 2009. gadā no jauna apvienojās. Visā pasaulē pārdoti aptuveni 40 miljoni «The Cranberries» ierakstu.

Grupas iepriekšējais studijas albums «Roses» iznāca 2012. gadā.

The Cranberries "Why"

The Cranberries "Linger"

-->











Aizvērt «The Cranberries» koncertā Polijā (2017) Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix







Saistītie raksti