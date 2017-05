«LCD Soundsystem» izziņo albuma detaļas, publicē 2 jaunas dziesmas

Izcilā skaņas arhitekta Džeimsa Mērfija (James Murphy) apvienība «LCD Soundsystem» atklājusi vairāk jaunu detaļu par gaidāmo studijas albumu, kā arī publicējusi divas jaunas dziesmas - «Call the Police» un «American Dream».

«Es uzstāju, ka albuma izdošanas dienā būtu pieejams vinils,» preses paziņojumā savā «Facebook» raksta Mērfijs. Viņš arī raksta, ka grupa vēlas pēc iespējas ātrāk pabeigt jauno albumu, taču tā izdošanas datumu vēl nenosauc.

«Call the Police» un «American Dream» ir pirmās jaunās dziesmas kopš 2015. gada Ziemassvētku dziesmas «Christmas Will Break Your Heart» un 2010. gada albuma «This is Happening».

Mērfijs raksta, ka, gatavojot jauno plati, jūtas laimīgāks nekā jebkad agrāk.

Noklausies jaunās dziesmas!

