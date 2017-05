Itāļu mūziķis topus iekaroja 1995. gadā ar singlu «Children».

1997. gadā viņš saņēma Britu balvu kā labākais jaunais mākslinieks.

Robert Miles "Children"

@arminvanbuuren

Really in shock to hear the news of the passing of Robert Miles... R.I.P.— Armin van Buuren (@arminvanbuuren) May 10, 2017