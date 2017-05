Arī Lietuva un Igaunija neiekļūst Eirovīzijas finālā

Šovakar uzstājās - Serbija, Austrija, Maķedonija, Malta, Rumānija, Nīderlande, Ungārija, Dānija, Īrija, Sanmarīno, Horvātija, Norvēģija, Šveice, Baltkrievija, Bulgārija, Izraēla, kā arī mūsu kaimiņi - Igaunija un Lietuva.

Un finālā iekļuva - Bulgārija, Baltkrievija, Horvātija, Ungārija, Dānija, Izraēla, Rumānija, Norvēģija, Nīderlande un Austrija.

Lietuvu šovakar pārstāvēja elektroniskās mūzikas grupa «Fusedmarc» ar dziesmu «Rain of Revolution», bet Igauniju - duets Laura un Koits Tome ar dziesmu «Verona».

Lietuvas pārstāve Eirovīzijā - elektroniskās mūzikas grupa «Fusedmarc». Foto: ALI ABBAS / EPA

Atgādinām, ka otrdien Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmajā pusfinālā ar 18. kārtas numuru uzstājās Latviju pārstāvošā grupa «Triana Park» ar dziesmu «Line», tomēr tā neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā.

Eirovīzijas dziesmu konkursa lielais fināls paredzēts 13. maijā.

