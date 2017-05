Jaunais «The National» albums gaidāms septembrī

Meta Beringera (Matt Berninger) vadītais Bruklinas roka kolektīvs «The National» publicējis pirmo dziesmu no šoruden gaidāmā septītā studijas albuma.

Pirmais vēstnesis no 8. septembrī izdevniecībā «4AD» gaidāmā albuma, kam dots nosaukums «Sleep Well Beast», ir grupai mazliet netipisks indīfanks - «The System Only Dreams in Total Darkness».

The National "The System Only Dreams in Total Darkness"

«Sleep Well Beast» sekos 2013. gada platei «Trouble Will Find Me» (skat. recenziju) un Beringera solo sānsolim - blakusprojekta «EL VY»* platei «Return to the Moon».

Ieraksts tapis grupas ģitārista Ārona Desnera (Aaron Dessner) studijā Ņujorkā. Atsevišķas sesijas notikušas arī Berlīnē, Parīzē un Losandželosā.

Grupa izziņojusi arī koncertturneju, kas startēs 5. oktobrī Bostonā.

*Beringera un multiinstrumentālista, apvienības «Ramona Falls» (agrāk «Menomena») mūziķa Brenta Knopfa (Brent Knopf) kopdarbs.

