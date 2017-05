Aptauja: Vairums britu vēlas pamest Eirovīziju

Dihaj from Azerbaijan performs the song "Skeletons" during rehearsals for the Eurovision Song Contest, in Kiev, Ukraine, Friday, May 12, 2017. Foto: EFREM LUKATSKY / TT NYHETSBYRÅN

Vairums britu vēlētos pamest Eirovīzijas dziesmu konkursu, noskaidrots piektdien publiskotā aptaujā. Pētījumu centra «YouGov» tīmeklī rīkotā aptaujā 56% aptaujāto atbalstīja aiziešanu no dziesmu konkursa, bet 44% vēlējās saglabāt valsts turpmāku dalību tajā. Kopš Eirovīzijas aizsākšanās 1956.gadā Lielbritānija tajā ir uzvarējusi piecas reizes, kas uzvarētāju sarakstā to novieto trešajā vietā kopā ar Franciju un Luksemburgu. Tomēr daudzi briti uzskata, ka pēdējās desmitgadēs to pārstāvji konkursā tikuši nepamatoti ignorēti, un tie palikuši pie beigām saņemto punktu skaita ziņā. Reklāma «Britu sabiedrība nav beigusi centienus atvienot valsti no Eiropas institūcijām,» paziņoja «YouGov» . Pērnā gada jūnijā notikušajā referendumā 52% britu balsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības (ES), bet 48% atbalstīja valsts palikšanu blokā Aptaujā noskaidrots, ka aiziešanu no Eirovīzijas lielākoties vēlas «Breksita» atbalstītāji. Eirovīzijas pamešanas atbalstītāju vidū 76% pērn balsoja par «Breksitu», 81% to, kas jūnijā gaidāmajās parlamenta vēlēšanās plāno atbalstīt eiroskeptisko Apvienotās Karalistes Neatkarības partiju (UKIP), kā arī ir 78% cilvēku vecumā virs 65 gadiem. Eirovīzijas atbalstītāju vidū savukārt 65% balsoja pret izstāšanos no ES, 70% to, kas vēlēšanās gatavojas balsot par proeiropeiskajiem liberāldemokrātiem, kā arī 69% cilvēku vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Aptaujā arī noskaidrots, ka 19% britu skatīsies sestdien Kijevā gaidāmo Eirovīzijas dziesmu konkursa finālu, un tikai 9% to skatīsies, jo viņiem patīk mūzika. Visvairāk uzvaru Eirovīzijā izcīnījusi Īrija, bet otro vietu ieņem Zviedrija. Lielbritānija pēdējo reizi Eirovīzijā uzvarēja 1997.gadā.