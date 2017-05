Reperis «Logic» iekaro ASV albumu topu

27 gadus vecais amerikāņu reperis «Logic» (īstajā vārdā Sir Robert Bryson Hall II) ar savu trešo studijas albumu iekarojis ASV pieprasītāko albumu «Billboard 200» topa 1. vietu, ziņo billboard.com.

Nedēļas griezumā albums «Everybody» pārdots 247 000 vienību, liecina mūzikas un video pārdošanas apjomu izsekošanas sistēmas «Nielsen SoundScan» dati.

Logic un Damian Lemar Hudson "Black SpiderMan"

2. vietā amerikāņu kantri dziesmu rakstnieks Kriss Steipltons (Chris Stapleton) ar «From A Room: Volume 1». Nedēļas griezumā - 219 000 vienību. Albums seko 2015. gada komerciāli veiksmīgajam ierakstam «Traveller» (Hi Or Hey/Capitol Records), kas saņēma trīs trofejas ikgadējā AMC (Amerikāņu kantri mūzikas) balvas ceremonijā.

Iepriekšējo nedēļu līderis Komptonas reperis Kendriks Lamārs (Kendrick Lamar) ar jauno albumu «DAMN.» numur 3 (134 000).

Asa sižeta zinātniskās fantastikas filmas «Guardians of the Galaxy Vol. 2» (Galaktikas sargi: 2. daļa) skaņu celiņš pakāpies no 8. uz 4. vietu.

Dreika «More Life» noslēdz top5.