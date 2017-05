Miris «Mazzy Star» bundzinieks Kīts Mičels

Svētdien mūžībā devies Santamonikas drīmpopa apvienības «Mazzy Star» bundzinieks Kīts Mičels (Keith Mitchell), ziņo ārvalstu prese. Nāves cēlonis šobrīd nav zināms.

Mičels ieskaņojis bungas visos grupas studijas albumos, arī 2013. gada atgriešanās platē «Season of Your Day».

Grupas līderi - Houpa Sandovala (Hope Sandoval) un Deivids Robaks (David Roback) izplatījuši paziņojumu, kurā raksta, ka «viņu sirdis ir salauztas».

«Mēs esam zaudējuši mūsu mīļo Kītu Mičelu,» viņi raksta. «Viņš bija ļoti talantīgs un fantastisks bundzinieks, un mums bija tā privilēģija ar viņu kopā muzicēt vairākus gadus.»

Mazzy Star "Blue Flower" (Live Jools Holland 1994)

«Mazzy Star» ir viena no spilgtākajām 1990. gadu amerikāņu neatkarīgās mūzikas grupām. Grupa izdevusi četrus studijas albumus, pārdodot vairāk nekā miljonu 1993. gada albuma «So Tonight That I Might See» kopiju.

