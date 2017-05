«One Direction» dalībnieks Stailzs iekaro britu topu

Britu/īru puišu popgrupas «One Direction» viens no dalībniekiem Harijs Stailzs (Harry Styles) ar savu debijas solo albumu «Harry Styles» (Columbia/Sony) iekarojis Apvienotās Karalistes albumu topa 1. vietu, ziņo «nme.com».

Nedēļas griezumā albums pārdots 57 000 vienību, ziņo «Official Charts Company». Arī singlu topā Stailza dziesma «Sign of the Times» oajāpusies no 10. uz 6.

Harry Styles "Sign of the Times"

Reklāma

Šīrans ir ar savu jauno plati numur 2. Rag’N’Bone Man’ ar «Human» numur 3.

Tenesijas emo poppanka apvienība «Paramore» ar sav aktuālo ierakstu «After Laughter» (Fueled by Ramen/Atlantic/Warner) startē 4. vietā.

Top5 noslēdz jauns Pola Velera (Paul Weller) albums «A Kind Revolution» (Parlophone/Warner).

Paul Weller "Nova"

Britu reperis «J Hus» ar «Common Sense» (Black Butter) debitē 6. vietā.

J Hus "Did You See"

Pagājušās nedēļas līderis - Lesteras roka kvartets «Kasabian» ar savu jauno albumu «For Crying Out Loud» (skat. recenziju) noslīdējis uz 7. vietu.

Singlu topā 1. vietā otro nedēļu pēc kārtas Luis Fonsi, Daddy Yankee un Justin Bieber ar «Despacito».

Saistītie raksti