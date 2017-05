Arianas Grandes menedžments: «Mūsu sirdis ir salauztas»

Paziņojumā presei Arianas Grandes menedžments raksta, ka šis ir bijis «bezjēdzīgs uzbrukums».

«Šonakt mūsu sirdis ir salauztas,» teikts paziņojumā. «Ar vārdiem nav iespējams izteikt mūsu skumjas par upuriem un viņu ģimenēm šajā bezjēdzīgajā uzbrukumā. Mēs sērojam par bērnu dzīvībām, kas izdzēstas šajā gļēvulīgajā uzbrukumā. Esam pateicīgi par pašaizliedzīgo iesaistīto servisu darbu. Mēs aizlūdzam par visiem.»

Arī pati Grande ierakstījusi savā «Twitter», ka ir «salauzta» pēc pagājušās nakts uzbrukuma.

@ArianaGrande

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017