Slavenas popzvaigznes izsaka līdzjūtību Mančestras sprādziena upuriem

Keitija Perija, Demija Lovato, Nikija Mināža, Teilore Svifta... tās ir tikai dažas no pasaules popmūzikas zvaigznēm, kuras sociālajos tīklos reaģējušas uz pirmdienas vakarā notikušo sprādzienu pēc «popmūzikas lakstīgalas» Arianas Grandes koncerta Mančestrā.

«Mana sirds sažņaudzas sāpēs par manu māsu,» tvīto repere Nikija Mināža.

@NICKIMINAJ

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this— NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) May 23, 2017

Arī amerikāņu dziedātāja Teilore Svifta izsaka līdzjūtību visiem ievainotajiem un bojāgājušajiem.

@taylorswift13

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love.— Taylor Swift (@taylorswift13) May 23, 2017

@selenagomez

My thoughts and prayers go out to everyone affected in Manchester.— Selena Gomez (@selenagomez) May 23, 2017

@chrisbrown

The World is falling apart. Wanna send my love ❤️ to everyone.— Chris Brown (@chrisbrown) May 23, 2017

@lorde

every musician feels sick & responsible tonight—shows should be safe for you. truly a worst nightmare. sending love to manchester & ari— Lorde (@lorde) May 23, 2017

@johnlegend

Sending love to the U.K., @ArianaGrande and all of her supporters who were caught up in this awful attack. Heartbreaking.— John Legend (@johnlegend) May 23, 2017

@ArianaGrande

Praying for everyone at @ArianaGrande's show— KATY PERRY (@katyperry) May 22, 2017

@jtimberlake

My thoughts and prayers are with all those affected by this horrific act in Manchester. We need to do better. We need to LOVE ONE ANOTHER.— Justin Timberlake (@jtimberlake) May 23, 2017

@cher

MY PRAYERS GO OUT TO PPL OF MANCHESTER…HAD SPECIAL TIMES THERE FROM YOUTH & BEYOND— Cher (@cher) May 22, 2017

@BrunoMars

No words can describe how I feel about what happened in Manchester. I don't wanna believe that the world we live in could be so cruel.— Bruno Mars (@BrunoMars) May 23, 2017

@Harry_Styles

I'm heartbroken over what happened in Manchester tonight.

Sending love to everyone involved. H— Harry Styles. (@Harry_Styles) May 23, 2017

@ddlovato

Tearing up imagining innocent concert goers losing their lives.. praying for everyone and all #arianators. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼— Demi Lovato (@ddlovato) May 22, 2017

@celinedion

Manchester, je suis avec vous… Tout mon amour / #Manchester I am with you… All my love, Céline xx… https://t.co/NvcJM5VYjz— Celine Dion (@celinedion) May 23, 2017

@JLo

Thoughts, prayers and my whole ❤️ are with Manchester this evening.— Jennifer Lopez (@JLo) May 23, 2017

@Pink

My thoughts and prayers are with the people of Manchester, any one affected, @ArianaGrande and the entire crew. Heartbreaking— P!nk (@Pink) May 23, 2017

Arī pati Grande ierakstījusi savā «Twitter», kas ir «salauzta» pēc pagājušā nakts uzbrukuma.

Sociālajos tīklos aktīvi tiek lietots tēmturis #RoomForManchester, lai palīdzētu atrast pagaidu naktsmītnes Arianas Grandes faniem un koncerta apmeklētājiem.

Šī ir 23 gadus vecās «popmūzikas lakstīgalas» Grandes trešā pasaules koncerturneja «Dangerous Woman», kas sekojusi pēc 2016. gadā trešā izdotā studijas albuma «Dangerous Woman» (skat. recenziju). Turnejas sākums datējams ar 2017. gada 3. februāri. Jau pēc dažām dienām Grandei paredzēti koncerti Londonā – 25. maijā notiks koncerts «O2 ARENA», bet 26. maijā «THE O2» arēnā, liecina informācija dziedātājas mājaslapā. Iespējams, ka koncerti tiks atcelti.

