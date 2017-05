«Viņi ienīst mūziku, sievietes un pat mazas meitenes,» sarunā Džimija Kimela šovā «Jimmy Kimmel Live!» par teroristiem izteicies īru rokgrupas U2 līderis Bono.

«Teroristi ienīst visu to, ko mēs mīlam,» viņš piebildis. «Pirmdienas vakarā Mančestrā mēs redzējām cilvēces sliktāko daļu, taču vienlaikus arī labāko... Mančestrai ir nesalaužams gars, varu jums apliecināt.»

U2 Džimija Kimela šovā

Grupa viesojās šovā, lai reklamētu savu albuma The Joshua Tree 30 gadu jubilejas turneju.

Pēc intervijas grupa priecēja skatītājus, izpildot savu klasisko singlu «I Still Haven't Found What I'm Looking For».

Atgādinām, ka sprādzienā, kas prasīja 22 cilvēku dzīvības, vainojams terorists pašnāvnieks Salmans Abedi.

U2 “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”

