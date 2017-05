«Hurts» šoruden atgriezīsies Rīgā ar jaunu koncertprogrammu

Ar pavisam jaunu koncertprogrammu, kas pakārtota grupas jaunākajam albumam «Desire», 9. novembrī Arēnā Rīga uzstāsies Latvijā vienmēr tik gaidītais Mančestras duets «Hurts».

Savas salīdzinoši neilgās, bet spožās karjeras laikā, britu puiši izdos jau ceturto studijas albumu, kura pirmais singls «Beautiful Ones» vairāk nekā mēnesi ir intensīvā radio rotācijā. NME šādi raksturojis dziesmu: «.. par pamatu ņemts viņu firmīgais eiro sintpops visā tā krāšņumā, tam pievienota deju grīdu nekaunīgā un inficējošā spozme, kas papildināta ar klasiskā roka ģitāras kreščendo». Savukārt par video teikts: «.. kompozīcija izpēta naida, mīlestības, brutalitātes un skaistuma tēmas, balstoties intrigā un līdzjūtībā».

Albums «Desire» klajā nāks 29. septembrī, un novērojot klausītāju atsaucību «Beautiful Ones» panākumiem, ir pamatotas cerības, ka jau tā bagātajai «Hurts» hitu kolekcijai - Wonderful Life, Better Than Love, Stay, Sunday, Blood, Tears & Gold, Illuminated, Miracle, Somebody To Die For, Blind, Surrender, Some Kind Of Heaven, Nothing Will Be Bigger Than Us, Wings, Rolling Stone, Wish u.c. - pievienosies virkne vēl jaunu.

Hurts "Beautiful Ones"

Paši dueta puiši to raksturo šādi: «Mums ir patiess prieks izziņot «Desire». Albumu, kas pārpildīts ar kaisli, sāpēm un iekāri. Un ar labāko mūziku, kādu vien jebkad esam radījuši.»

Atšķirībā no daudzām citā grupām, «Hurts» atpazīstamību ieguva uzreiz ar 2010. gadā iznākušo debijas albumu «Happiness». Seši singli no tikai viena diska pabija dažādu Eiropas topu augšgalā. Albums ieguva Zelta statusu Lielbritānijā un Austrijā, bet Platīna – Vācijā, kopumā sasniedzot vismaz pirmo desmitnieku 12 Eiropas valstu hitparādēs. Tostarp Latvijā ierindojoties 2. vietā.

Hurts. Foto: REUTERS/Scanpix

Ar nākamajiem albumiem «Exile» (2013) un «Surrender» (2015), apvienība turpināja nostiprināt savas pozīcijas popmūzikas Olimpā.

Paralēli parādījās dažāda veida sadarbība ar citiem mūziķiem. Kaut vai minam vokālu Kalvina Harisa un Alesso kompozīcijā Under Control (2013) vai komponēšanu un bekvokālu «The Courteeners» singlam Modern Love (2017).

Duetu «Hurts» 2009. gadā Mančestrā nodibināja vokālists Teo Hačkrafts un multiinstrumentālists Adams Andersons. Par grupas vizītkarti kļuvis elegants, mazliet atsvešināts ģērbšanās stils, lieliskas, drīzāk 80. gadiem nekā mūsdienām raksturīgas melodijas, bieži padrūma, bet intriģējoša tekstuāla noskaņa, ko paspilgtina smeldzes un izmisuma caurausts vokāls. Nevar noliegt arī eleganto videoklipu nozīmību, kam bieži raksturīgi sižetiski pārsteidzoši pagriezieni.

Biļešu iepriekšpārdošana «Biļešu serviss» kluba biedriem sāksies trešdien, 31. maijā. Savukārt publiskā pārdošana sāksies piektdien, 2.jūnijā, visā «Biļešu serviss» tīklā un www.bilesuserviss.lv . Biļešu cena, sākot no €29.

Grupa Latvijā viesojusies jau vairākas reizes.

