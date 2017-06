Fils Kolinss pēc 12 gadu pārtraukuma dzied «Sussudio»

Britu dziedātājs Fils Kolinss (Phil Collins) pēc aptuveni 10 gadu pārtraukuma atsācis koncertēt, sniedzot pirmo savas Eiropas koncertturnejas uzstāšanos Liverpūlē, kas ir iesildīšanās koncerts pieciem koncertiem Londonā un pa diviem koncertiem Parīzē un Ķelnē.

Grupas «Genesis» bijušais dalībnieks koncertā pēc 12 gadu pārtraukuma izpildīja tādus albuma No Jacket Required hitus kā «Sussudio» un «Dance in the Light».

Phil Collins "Sussudio" (koncerts Liverpūlē)

Programmā bija iekļauta arī «Genesis» kompozīcija «Follow You Follow Me».

Kolinsa koncertos piedalās viņa 15 gadus vecais dēls Nikolass, kurš, tāpat kā tēvs, spēlē bungas.

65 gadus vecais mūziķis pārdevis vairāk nekā 100 miljonus ierakstu. Viņa nesenākais albums iznāca 2002. gadā.

Pagājušogad klajā nāca viņa memuāri «Not Dead Yet: the Autobiography», kurā viņš atklāti stāsta par savu veselību, par cīņu ar alkoholismu, kas sākās pēc «Genesis» pēdējās koncertturnejas pirms desmit gadiem.

