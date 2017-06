Zināmi precīzi «Foo Fighters» lielkoncerta uzstāšanās laiki

Jau 21. jūnijā Lucavsalā notiks viens no vasaras gaidītākajiem mūzikas notikumiem - amerikāņu rokgrupas «Foo Fighters» uzstāšanās. Priekšnesums Daugavas krastā būs kulta grupas vienīgais koncerts Baltijā. Koncerta īpašie viesi būs Eiropas lielāko festivālu hedlaineri - populārā britu grupa «Biffy Clyro» un atzītais ASV un Lielbritānijas duets «The Kills».

Vakara programmā, jau pēc skaitītām dienām viss notiks šādi:

Ieeja apmeklētājiem no 16:00

18:30 Elephants From Neptune (EE)

19:30 The Kills (USA/ UK)

20:30 Biffy Clyro (UK)

22:00 Foo Fighters (USA)

Slavenā Glastonberijas festivāla centrālie hedlaineri šogad būs tieši «Foo Fighters», kurus šomēnes redzēsim un dzirdēsim Daugavas krastā Lucavsalā. Starp Eiropas lielākā mūzikas pasākuma galvenajiem māksliniekiem paziņoti arī «Biffy Clyro», kuri kāps uz skatuves arī Rīgā - tieši pirms «Foo Fighters». Tāpat Roskildes festivāla galvenie mākslinieki šogad būs neviens cits kā «Foo Fighters».

«Foo Fighters» vairāk nekā 20 gadus ilgās karjeras laikā pārliecinoši nostiprinājušies rokmūzikas virsotnē, kļūstot par vienu no labākajām koncertgrupām pasaulē. Grupas kontā ir 11 prestižās «Grammy» balvas.

Deivs Grols (Dave Grohl), Teilors Hokinss (Taylor Hawkins), Neits Mendels (Nate Mendel), Kriss Šiflets (Chris Shiflett) un Pets Smīrs (Pat Smear) sola enerģijas pilnu, episku koncertu, kura laikā izskanēs tādi «Foo Fighters» grāvēji kā «The Pretender», «Best Of You», «All My Life», «My Hero», «Learn To Fly» un daudzi citi.

«Biffy Clyro» popularitāte pēdējo gadu laikā sasniegusi milzu apmērus. Skotijas trio šovi daudzviet Eiropā ir izpārdoti. «Biffy Clyro» jaunākais albums «Ellipsis» guvis milzu panākumus visā pasaulē. Katru koncertu «Biffy Clyro» dalībnieki uz skatuves kāpj kailiem torsiem. Grupas koncertos atmosfēra parasti ir tā uzkarsēta, ka nāksies ķert gaisa vēsmas virs pūļa galvām, lai atvēsinātos.

«The Kills» pastāvīgi uzturējuši hipsterīgu antizvaigžņu imidžu. Tas gan viņiem nav traucējis regulāri atrasties britu singlu topa vadošajās pozīcijās ar savām dziesmām. Šogad grupa spoži pieteica atgriešanos, laižot klajā piekto studijas albumu «Ash & Ice». Aizvadītajā vasarā «The Kills» muzicēja Eiropas lielākajos festivālos, gūstot nedalītu publikas uzmanību un lieliskas mūzikas žurnālistu atsauksmes.

Pirms abiem lielajiem iesildītājiem klātesošos Daugavas krastā izklaidēs arī šobrīd aktuālākā Igaunijas koncertgrupa - «Elephants From Neptune».

Biļetes uz vērienīgo pasākumu Lucavsalā vēl ir pieejamas. Pašlaik biļetes cena ir vēl tikai 69 €. Nepalaidiet garām vienu no vasaras centrālajiem notikumiem un pērciet savas biļetes jau tagad. Tuvojoties norisei cena pieaugs.

Skatuves priekšā būs īpaša fanu zona, cena biļetei fanu zonā - 99 €. Pieejamas arī VIP biļetes, kuras nodrošinās automašīnas stāvvietu, atsevišķu ieeju pasākuma norises vietā, sēdvietu tribīnē zem jumta, atsevišķu bāru un WC, kā arī ieeju fanu zonā. VIP biļetes cena - 199 €.

