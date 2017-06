«Def Leppard» gatavo apjomīgu «Hysteria» jubilejas izdevumu

Britu hārdroka apvienība «Def Leppard» šogad nolēmusi atzīmēt sava komerciāli veiksmīgākā studijas albuma «Hysteria» 30. jubileju. Tiek plānots apjomīgs bokssets, kurā iekļauti pieci kompaktdiski vai vinili, divi DVD diski ar oriģinālo albuma saturu, kā arī agrāk neizdotām albuma dziesmu versijām, dokumentālo filmu un daudz ko citu.

Bokssets klajā nāks 4. augustā kompānijas «Universal» apgādā. «Super Deluxe» versijā iekļautas arī četras grāmatas.

Pasaulē pārdoti vairāk nekā 25 miljoni «Hysteria» kopiju.

Foto: Publicitātes

Reklāma

1977. gadā Anglijas pilsētā Šefīldā dibinātā grupa «Def Leppard» ir viena no veiksmīgākajām apvienībām rokmūzikas vēsturē. Līdz ar tādām leģendārām grupām kā «The Beatles», «Led Zeppelin», «Pink Floyd» un «Van Halen» apvienība «Def Leppard» ierindojas to grupu piecniekā, kuru divi studijas albumi pārdoti vairāk nekā desmit miljonu tirāžā katrs.

Kopš debijas albuma «On Through The Night» izdošanas grupas albumi pārdoti vairāk nekā 100 miljonos eksemplāru. Par grupas karjeras sākuma veiksmīgāko pagriezienu var uzskatīt brīdi, kad viena no «Def Leppard» agrīnajām kompozīcijām «Getcha Rocks Off» nokļuva dīdžeja Džona Pila rokās.

Sadarbība ar ietekmīgo producentu Roberu Landžu izrādījās ļoti veiksmīga - albumi «Pyromania» un «Hysteria» nokļuva albumu topu virsotnēs.

Def Leppard "Hysteria"

Bundzinieks Riks Alens bija spiests apgūt bungu spēli ar vienu roku, kad viņš autoavārijā 1984. gadā zaudēja otru roku.

Šobrīd «Def Leppard» aktīvi koncertē Ziemeļamerikā kopā ar apvienībām «Poison» un «Tesla».

Mūsdienās. Foto: REUTERS/Scanpix

Detalizētāks ieskats jubilejas izdevumā

CD 1 (Remastered Hysteria)

1. «Women»

2. «Rocket»

3. «Animal»

4. «Love Bites»

5. «Pour Some Sugar On Me»

6. «Armageddon It»

7. «Gods Of War»

8. «Don't Shoot Shotgun»

9. «Run Riot»

10. «Hysteria»

11. «Excitable»

12. «Love And Affection»

CD 2

1. «Tear It Down» (B-side)

2. «I Wanna Be Your Hero» (Retro Active)

3. "Ride Into The Sun (Retro Active)

4. «Ring Of Fire» (B-Side)

5. «Women» (Radio Edit)

6. «Rocket» (Lunar Mix) (Radio Edit)

7. «Love Bites» (Radio Edit)

8. «Hysteria» (Radio Edit)

9. «Pour Some Sugar on Me» (Radio Edit)

10. «Armageddon It» (Radio Edit)

11. «Release Me» (Stumpus Maximus)

12. Classic Album - Hysteria (BBC Radio Documentary)

CD 3

1. «Rocket» (The Lunar Mix - Extended Version) (B-Side)

2. "Armageddon It" (The Nuclear Mix) (12" Single)

3. «Animal» (Extended Version)

4. «Pour Some Sugar On Me» (Extended Version)

5. «Excitable» (The Orgasmic Mix) (B-Side)

6. «Rocket» (Lunar Mix) (B-Side)

7. «Rock Of Ages» (Live) (B-Side)

8. «Love And Affection» (Live) (B-Side)

9. «Billy's Got A Gun» (Live) (B-Side)

CD 4: In The Round, In Your Face (Live)

1. «Stagefright»

2. «Rock! Rock!» (Till You Drop)

3. «Women»

4. «Too Late For Love»

5. "Hysteria

6. «Gods Of War»

7. «Die Hard The Hunter»

CD 5: In The Round, In Your Face (Live)

1. «Bringin' On The Heartbreak»

2. «Foolin'»

3. «Armageddon It»

4. «Animal»

5. «Pour Some Sugar On Me»

6. «Phil Solo»

7. «Rock Of Ages»

8. «Photograph»

DVD 1

1. «Rocket» (TOTP)

2. «Pour Some Sugar On Me» (TOTP)

3. «Animal» (TOTP)

4. «Pour Some Sugar On Me» (Brit Awards)

5. «Women» (Promo Video)

6. «Animal» (Promo Video)

7. «Pour Some Sugar on Me» (Promo Video)

8. «Pour Some Sugar on Me» (US Version Live)

9. «Hysteria» (Promo Video)

10. «Love Bites» (Promo Video)

11. «Rocket» (Promo Video)

12. «Armageddon It» (Live) (Promo Video)

DVD 2 (Classic Albums)

1. «Introduction»

2. «Animal»

3. «Hysteria»

4. «Rocket»

5. «Love Bites»

6. «Pour Some Sugar On Me»

Bonuss materiāli

7. «Initial Recordings of Animal»

8. «Rick Gets Hysterical»

9. «Hysteria» (Acoustic Performance)

10. «Drumming - Return to The Status Quo»

11. «The Album According to Joe»

12. «Sugar Stripped Down»

13. «Pour Some Sugar on Me» (Acoustic Performance)

14. «Guitars, Guitars, Guitars»

15. «Windmill II and The Gods Of War»

16. «Mutt's Vocals in The Mix»

17. «The Album is Finally Released»

Saistītie raksti