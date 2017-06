Klajā nāk Keitijas Perijas, Fleet Foxes, Phoenix u.c. albumi

Šī nedēļa mūzikas industrijā izrādījusies īpaši rosīga. Jaunus albumus klajā teju vienlaicīgi laiž vairāki ievērojami mākslinieki.

Tieši pusnaktī savu jaunāko studijas veikumu – albumu «Witness» laidusi klajā Keitija Perija (Katy Perry). No šā albuma mums labi zināmas ir tādas dziesmas kā «Chained to the Rhythm» un «Bon Appétit».

Par godu albuma iznākšanai darbojas īpašais Keitijas Perijas Youtube kanāls.

Jaunu albumu straumēšanas servisos izlikusi arī populārā franču apvienība «Phoenix». Ieraksts ar nosaukumu «Ti Amo» seko 2013. gada platei «Bankrupt!».

Phoenix "J-Boy"

Sietlas apvienība «Fleet Foxes» šonedēļ atgriezusies pie klausītājiem ar jaunu albumu «Crack-Up». Ilgi gaidītais albums, kas seko 2011. gada ierakstam «Helplessness Blues».

Fleet Foxes "If You Need To, Keep Time on Me"

Vēl šonedēļ ar jauniem ierakstiem atgriežas Bruklinas kvartets «Big Thief», grupa «Cigarettes After Sex», «London Grammar», Safjans Stīvens, kā arī «Fleetwood Mac» dalībieki Lindsijs Bakinhems (Lindsey Buckingham) un Kristīna Makvī (Christine McVie).

Big Thief "Mythological Beauty"

