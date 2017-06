«Kings Of Leon» šomēnes uzstāsies Viļņā

Ja Rīgā uzstāsies tādi roka grandi kā «Red Hot Chili Peppers» un «Foo Fighters», tad lietuviešiem šovasar jāsamierinās ar brāļiem Foloviliem - grupu «Kings Of Leon», kas Rīgā, Mežaparka estrādē uzstājās pirms trīs gadiem. Grupa 27. jūnijā uzstāsies Viļņā, «Simens» arēnā.

Vīri no klasiskas dienvidroka (southern rock) grupas pēc singla «Sex On Fire» globālajiem panākumiem jau labu laiku kā kļuvuši par īstenu stadionroka apvienību, un Lietuvā viesosies ar sava aktuālā albuma «WALLS» (akronīms no We Are Like Love Songs) muzikālo materiālu.

Jaunajās dziesmās solists Keilebs Folovils iestrādājis personiskāku saturu nekā līdz šim. Dziesma «Over» ar smeldzīgo piedziedājumu «Don't say It's Over» ir viņa iekšējās bailes par attiecību izjukšanu ar sievu (daiļu modeli, starp citu), savukārt «Muchacho» ir veltījums kādam mirušam draugam.

Grupa uzstāsies Lietuvā tieši starp koncertiem lielākajos Eiropas festivālos - pirms tam plānots kāpt uz «Tinder Box Festival» skatuves Dānijā, bet tieši pēc Viļņas koncerta viņi dodas «Rock Werchter» Beļģijā un British Summer Time Hyde Park Lielbritānijā.