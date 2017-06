Aprit 20 gadi kopš izdots «Bitter Sweet Symphony»

Tieši pirms divdesmit gadiem, 16. jūnijā klajā laists viens no zīmīgākajiem deviņdesmito gadu otrās puses britu rokmūzikas singliem «Bitter Sweet Symphony». Dziesma iekļauta 1997. gada septembrī izdotajā trešajā britu grupas «The Verve» studijas platē «Urban Hymns» (Hut Records).

1997. gads tiek uzskatīts par vienu no ražīgākajiem gadiem britu mūzikas vēsturē. Izcilus albumus šajā gadā izdeva «Radiohead», «Blur», «Spiritualized», «Portishead», «Supergrass», ne tik izcilu, bet komerciāli ļoti veiksmīgu «Oasis» un daudzi citi.

Pieci vīri no Viganas «The Verve» ar pirmajiem diviem albumiem bija iekarojuši nopietnas psihedēliskā roka, šūgeiza grupas reputāciju, taču ar trešo studijas albumu spēra soli radio draudzīgāka formāta virzienā. Spilgtākais piemērs ir tieši «Bitter Sweet Symphony», skaņdarbs, kas iegājis mūzikas vēsturē arī ar savu ikonisko videoklipu. Tas uzfilmēts vienā kadrā Londonas ielās, citējot triphopa grupas «Massive Attack» dziesmas «Unfinished Sympathy» klipu.

The Verve "Bitter Sweet Symphony"

«Bitter Sweet Symphony». Foto: Publicitātes

Dziesmas pamatā zīmīgs stīgu grupas motīvs, kas aizgūts no britu ierakstu producenta Endrjū Lūga Oldema (Andrew Loog Oldham) projekta «Andrew Loog Oldham Orchestra». Oldems 1966. gadā bija ieskaņojis albumu «The Rolling Stones Songbook», kurā populāras «The Rolling Stones» dziesmas ieskaņotas ar stīgu orķestri. Stīgas aranžēji Devids Viteikers (David Whittaker). Grupa «The Verve» savā dziesmā izmantoja samplu no «stounu» dziesmas «The Last Time» stīgu versijas.

Gūdama komerciālus panākumus, dziesma kļuva drīz par strīdus objektu, un rezultātā tiesa nolēma, ka pie dziesmas autoriem jāmin arī «stouni» Miks Džegers un Kīts Ričardss. Neskatoties uz to, ka dziesmas teksta autors bija «The Verve» solists Ričards Eškrofts (Richard Ashcroft), lielāko daļu ienākumu no dziesmas guva «The Last Time» tiesību turētājs «ABKCO Records» Alena Kleina (Allen Klein) personā.

Andrew Loog Oldham Orchestra "The Last Time"

Pēc panākumiem Lielbritānijā, 1998. gada martā dziesma izdota arī ASV, sasniedzot 12. vietu «Billboard 100» singlu topā.

Diemžēl grupa netika galā ar jauniegūto slavu, nogurdinošajiem koncertiem, un drīz grupu pameta ģitārists Niks Makeibs (Nick McCabe) un 1999. gadā tika paziņots, ka grupa beidz savu darbību.

Pēc vairākiem Eškrofta solo albumiem, «The Verve» 2008. gadā atgriezās ar ceturto studijas albumu «Forth» (skat. recenziju), taču tas neguva kritiķu atzinību, kā arī komerciālus panākumus.

Eškrofta nesenākais solo albums «These People» izdots pagājušogad.

