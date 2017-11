Paziņotas «Grammy» nominācijas. Līderis - Jay-Z

(ziņa tiks papildināta)

Jay-Z šogad izdotais albums «4:44» nominēts labākā albuma titulam, savukārt dziesma «The Story Of O.J.» - labākās dziesmas kategorijā.

Gada ieraksts:

«Redbone» Childish Gambino

«Despacito» Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

«The Story Of O.J.» Jay-Z

«HUMBLE.» Kendrick Lamar

«24K Magic» Bruno Mars

Gada albums:

Childish Gambino «Awaken, My Love!»

Jay-Z «4:44»

Kendrick Lamar «DAMN.»

Lorde «Melodrama»

Bruno Mars «24K Magic»

Labākais roka albums:

Mastodon «Emperor Of Sand»

Metallica «Hardwired…To Self-Destruct»

Nothing More «The Stories We Tell Ourselves»

Queens Of The Stone Age «Villains»

The War On Drugs «A Deeper Understanding»

Pagājušogad «Grammy» balvu pasniegšanas ceremonijā Losandželosā triumfēja angļu dziedātāja Adele, kura ieguva piecas balvas. Balvu pagājušogad ieguva arī Latvijas diriģents Andris Nelsons.

«Grammy» ierakstu balvu ik gadu pasniedz vairāk nekā 80 nominācijās par izciliem sasniegumiem mūzikas ierakstu jomā.