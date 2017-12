Tallinas Dziesmu svētku estrādē dārdēs «Nickelback»

Viena no komerciāli veiksmīgākajām rokgrupām «Nickelback» 2018. gada 25. maijā Eiropas koncertturnejas «Feed The Machine» ietvaros uzstāsies Tallinas Dziesmu svētku estrādē, ziņo koncerta rīkotāju pārstāvji.

Aizsākoties 3. maijā Skotijā, Glāzgovā un turpinoties Amsterdamā 25. jūnijā, «Nickelback» koncertēs 23 pilsētās visā Apvienotajā Karalistē un Kontinentālajā Eiropā ar savu līdz šim lielāko un iespaidīgāko šovu.

«Nickelback» nesen sāka milzīgu 2017. gada turneju Ziemeļamerikā, viesojoties 45 pilsētās un spēlējot vairāk nekā 600 000 faniem.

Ar «Feed The Machine» turneju grupa atzīmē savu atgriešanos Eiropā pēc devītā studijas albuma (ar ādu pašu nosaukumu), kuru izdeva ierakstu kompānija BMG.

«Mēs nevaram vien sagaidīt, kad atgriezīsimies un varēsim spēlēt visiem fantastiskajiem cilvēkiem Eiropā. Šovi vienmēr bijuši vieni no tiem, kurus atceramies visspēcīgāk, un tā enerģija, kādu mūsu Eiropas draugi katru vakaru sniedz, ir pozitīvi infekcioza. Šis tik tiešām būs grandiozākais šovs, kādu jebkad esam snieguši, un mēs esam gatavi vienai milzīgai ballītei!» komentē grupas vokālists Čeds Krēgers (Chad Kroeger).

Informācija par pievienošanos fanu klubam atrodama www.nickelback.com/subscribe

Par grupu

Kopš dibināšanas brīža Albertā, Kanādā 1995. gadā, pasaulslavenā rokgrupa «Nickelback» ir nostiprinājusi savu statusu kā viena no komerciāli nozīmīgākajām un svarīgākajām grupām pēdējos divos gadu desmitos.

Grupas vispasaules pārdošanas rezultāti mērāmi vairāk nekā 50 miljonos vienību. Tā ir nostiprinājusi savu statusu kā vienpadsmitā vislabāk pārdotā mūzikas grupa un kā otrā vislabāk pārdotā ārzemju grupa ASV 21. gadsimtā. «Nickelback» pasauli satricinošo hitu «How You Remind Me» Billboard nodevēja par gadu desmita «Top Rock» hitu, kā arī tas bijis 4. vietā 2000. gada Top 10 dziesmu sarakstā.

«Nickelback» albumam «All The Right Reasons» Amerikas Ierakstu industrijas asociācija piešķīrusi Dimanta statusu (pārdots 10 miljonos kopiju) un ievietojusi grupu Elites sarakstā kā vienus no retajiem māksliniekiem, kas sasnieguši ko tādu. Arī «Billboard» ir vērtējis grupu kā gadu desmita labāko roka apvienību. Savas karjeras laikā grupa ir saņēmusi deviņas Grammy balvu nominācijas, trīs Amerikas Mūzikas balvas, Pasaules Mūzikas balvu, «People’s Choice» balvu, divpadsmit «JUNO» balvas, septiņas «MuchMusic» video balvas un ir iekļauta Kanādas «Walk of Fame» (2007).

Ar vairāk nekā 23 mūzikas topu virsotnes iekarojušiem hitiem un faniem visā pasaulē, «Nickelback» lepojas ar divpadsmit izpārdotām pasaules koncertturnejām, spēlējot krietni vairāk nekā astoņiem miljoniem fanu. «Nickelback» sastāvā ir Čeds Krēgers (vokāls, ģitāra), Raiens Pīks (ģitāra, fona vokāls), Maiks Krēgers (basģitāra) un Daniels Adērs (bungas, fona vokāls).

