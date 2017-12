Vadošais mūzikas medijs nosauc 10 gada labākās dziesmas

Topa ievadā «Pitchfork» raksta, ka šogad īpaši svarīgs ir bijis konteksts. Mākslinieki vai nu reaģējuši uz to, kas notiek pasaulē, vai centušies radīt paralēlu, jaunu realitāti.

10. Charli XCX «Boys»

25 gadus vecā britu popzvaigzne «Charli XCX» (Charlotte Emma Aitchison), kuru mūsu pusē esam vaigā skatījuši divreiz (dziedātāja uzstājusies arī «Positivus» festivālā, kad bijusi viešņa Keitijas Perijas šovā «Arēnā Rīga»), šogad topus pāršalca ar dziesmu «Boys». Lielisks ir arī dziesmas video, kurā piedalās vairāki slaveni «zēni». Dziesmas ideja - parādīt vīriešus kā objektus. Gluži kā tas mūsdienās tiek darīts ar sievietēm.

9. Kelela «Frontline»

Vienu no labākajiem R&B albumiem Take Me Apart šogad izdevusi amerikāņu dziedātāka Kelela (34). «Frontline» ir šā albuma ievadošais skaņdarbs.

8. Future «Mask Off»

Sākotnēji reperis Future, izdodot uzreiz divus albumus, kā galveno singlu bija iecerējis dziesmu «Draco», taču fani lēma citādi. Tieši «Mask Off», kurā samplēts Tomija Batlera (Tommy Butler) 1978. gada «Prison Song», kļuvis par šā Atlantas repera lielāko hitu. Dziesmu producējis «Metro Boomin», tas pats, kas «Migos» grāvēju «Bad and Boujee».

7. King Krule «Dum Surfer»

7. vietā viens no spilgtākajiem jaunās paaudzes britu mūziķiem King Krule (īstajā vārdā Archy Ivan Marshall), kuru nākamgad būs iespēja redzēt vaigā kultūras centrā «Loftas» Viļņā. Kritiķi 23 gadus vecā mākslinieka, kas sākotnēji bija pazīstams ar pseidonīmu Zoo Kid, mūziku raksturo kā panka, džeza, hiphopa, dārkveiva un triphopa kokteili. Šī dziesma ir spilgts piemērs.

6. Frank Ocean «Chanel»

R&B spīdeklis Frenks Oušens šogad jaunu albumu nav izdevis, tik vien kā beidzot taustāmā formātā laidis klajā vizuālo albumu «Endless». Tomēr pavisam bez jaunas mūzikas viņš savus fanus nav atstājis. Jebkas, ko izdod Frenks, ir augstākās raudzes, arī «Chanel».

5. Lil Uzi Vert «XO TOUR Llif3»

Kad Filadelfijas reperis Lil Uzi Vert, lecot publikā Ženēvas koncertā, pazaudēja uzreiz divus telefonus, kuros bija viņa mūzika, 23 gadus vecais reperis negaidīja, kad muzikālais materiāls kaut kur nonāks tīmeklī, bet pats to publicēja. Bez reklāmas kampaņas, bez vāciņa... «XO TOUR Llif3» daudziem par pārsteigumu kļuva par vienu no pieprasītākajiem žanra skaņdarbiem, kopumā tas straumēts 1,3 miljardus reižu.

4. SZA, «Love Galore» [ft. Travis Scott]

Siza, īstajā vārdā Solana Imani Rova (Solána Imani Rowe), šogad spilgti debitējusi ar ierakstu Ctrl. (skat. TVNET recenziju). Viens no plates skaistākajiem skaņdarbiem ir tapis tandēmā ar reperi Trevisu Skotu.

3. Lorde «Green Light»

Pirms četriem gadiem, būdama vien 16 gadus veca, šī savdabīgā jaunzēlandiešu dziedātāja izmainīja komerciālās popmūzikas seju, iedvesmojot jaunas meitenes pašām sacerēt un producēt savu mūziku. Nu, būdama jau jauniete, viņa šogad atgriezusies, un atgriezusies pārliecinoši. «Green Light» ir viena no gada labākajām popdziesmām.

2. Kendrick Lamar «DNA.»

Būdami tālu no jaunās Trampa Amerikas, mēs tā īsti līdz galam nespējam saprast, ko nozīmē būt melnādainam reperim, vienkārši cilvēkam ar citādu ādas krāsu vidē, kur no vienas puses visas durvis it kā ir vaļā, bet no otras - pie dažām no tām pavisam neuzkrītoši dežurē kāds policists... Tieši par to, kā arī par slavu, attiecībām ar Dievu un daudz ko citu savā jaunajā platē, īpaši dziesmā «DNA», runā Komptonas (Kalifornijā) lepnums - reperis Kendriks Lamārs (Kendrick Lamar).

1. Cardi B «Bodak Yellow»

Jaunā repa zvaigzne Kārdija Bī (Cardi B) nav tikai repere. Viņa ir viss, ko esam vēlējušies un kad to esam vēlējušies. «Bodak Yellow» nav tikai supergrāvējs (Youtube 360 miljoni skatījumu, Spotify - 207 miljoni straumējumu), tā ir tieša reakcija uz ASV ksenofobisko, seksisma un rasu naida piesātināto politiku. Viņas pašas stāsts ir amerikāņu sapņa cienīgs. Pametusi kasieres darbu, viņa kļuva par striptīzdejotāju, vēlāk kļuva par realitātes šovu zvaigzni un ar pirmo singlu «Bodak Yellow» (ietekmes no Kodak Black «No Flockin») lielās izdevniecības paspārnē iekaroja Billboard 100 topu.

