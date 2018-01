Noklausies divas jaunas Džeka Vaita dziesmas

Gaidīšana ir galā. Viens no rokmūzikas jaunās paaudzes dižgariem Džeks Vaits (Jack White) laidis klajā divas jaunas dziesmas «Connected by Love» un «Respect Commander», kas ir priekšvēstneši Vaita jaunajam studijas albumam «Boarding House Reach».

«Connected by Love» publicēts arī videoklips. Dziesma ieskaņota ar pavisam jaunu mūziķu pavadošo sastāvu - bundzinieku Louis Cato (Beyoncé, Q-Tip, John Legend), basisti Charlotte Kemp Muhl (The Ghost of a Saber Tooth Tiger), taustiņinstrumentālistu DJ Harrison, pianistu Neal Evans (Soulive, Talib Kweli, John Scofield), perkusionistu Bobby Allende (David Byrne) un fona vokālistēm Annu un Redžīnu Mekkrerijām no trio «The McCrary Sisters».

Otra dziesma «Respect Commander» iesākas kā veltījums Detroitas tehno skatuvei, līdz pāraug psihedēliskā roka skaņdarbā.

Iepriekšējais nenogurdināmā blūzroka ģitārista Vaita albums Lazaretto (skat. recenziju) izdots 2014. gadā.

2005. gadā Vaita grupa «The White Stripes» uzstājās Rīgā «Sapņu fabrikā».