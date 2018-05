Durbē koncertēs kolektīvs «Grails» no ASV

Laikā, kad klišejas saukt par «klišejām» ir kļuvis klišejiski, ir grūti nepaslīdēt, runājot par kolektīvu «Grails» un tā vairāk nekā 15 gadus mīto māksliniecisko taku un neiestigt vēl vienās klišejās. Iespējams, viens no kodolīgākajiem secinājumiem, kurš neizsauktu iebildes un netracinātu citādi domājošos, ir – «Grails» ir «nemierīgi». Mūziķi nepaguruši, pat spītīgi kopš pirmās muzicēt kopā sanākšanas ir veduši instrumentālo ģitārmūziku virzienā prom no ierastā, ļoti iespējams – pašiem to neapzinoties. Dažādu žanru, kolektīvu-klasiķu atbalsis «Grails» noķer un savā mūzikā iesloga tā, kā neviens cits. Pateicoties katra dalībnieka un kolektīva kopīgajai pilnīgai radošajai brīvdomībai, kvintets ar cieņu pret gan «The Ventures», gan tibetiešu crime jazz mūziku, runā savā, jaunradītā valodā. Tās vārdi, izrunāti šķirti, visticamāk, nebūtu saprotami vai neko nenozīmētu, bet «Grails» mūzikā gan savā starpā, gan ar klausītāju šajā valodā sarunājas tik brīvi it kā tajā runātu visi un visur.

Pēc viena otram sekojošajiem pirmajiem kolektīva albumiem «The Burden of Hope» un «Redlight», kuri izdevniecības «Neurot Recordings» paspārnē klajā nāca tūkstošgades sākumā, un kuros grupa novērtē kopā muzicēšanas priekšrocības ierakstu sesiju laikā un jauc džezu ar tautas mūziku, sekoja nākošais solis. Eiropas turnejas laikā tapa ieraksts izdevniecības «Southern Records» sērijā «Latitudes». Tajā saklausāma aizraušanās ar Eiropas un arī eksotisku zemju psihedēlisko mūziku. Tālāk – instrumentāli meklējumi tumsnējākās toņkārtās un eksperimenti ar tām «Black Tar Prophecies, Vols. 1, 2, & 3», kā arī jauna draudzība ar pazīstamo un prominento izdevniecību «Temporary Residence» kopš 2007. gada.

Plašāks klausītāju loks «Grails» iepazina, pateicoties 2011. gadā klajā nākušajam, augstu vērtētajam un, daudzprāt, līdz šim grodākajam kolektīva ierakstam «Deep Politics». Daudzi to nekavējoties ierindoja starp «kulta klasikas» albumiem, nodēvēja par «rokmūzikas vareno, bet neapdziedāto jeb plašāk nepazīstamo vēl vienu satraucoša triumfa mirkli» (Paul Thompson, «Pitchfork.com»). Sešus gadus vēlāk, pagājušā gada februārī, klajā nāca līdz šim svaigākais kolektīva studijas veikums – albums «Chalic Hymnal», kurā iepriekšējo ierakstu instrumentālo partiju smagnējums kļuvis niansētāks, un kurā 90. gadu vidus vesternu skaņu celiņi vijas ar aptuvenu «bibliotēku mūziku», un Eiropas psihedēliskais krautroks ticis pārstrādāts eksperimentālā hiphopa paņēmieniem. Citiem vārdiem – neviens neizklausās tā, kā «Grails» un pēdējā ierakstā grupa izklausās pēc sevis vairāk nekā jebkad iepriekš.

