«Snow Patrol» pēc septiņu gadu pauzes izziņo jaunu albumu

Ieraksts, kas sekos 2011. gada albumam «Fallen Empires» (skat. recenziju), sauksies «Wildness» un klajā nāks 25. maijā izdevniecības «Republic» apgādā.

Grupa publicējusi arī nelielu video ieskaitu jaunajā albumā, kurā solists Garijs Laitbodijs (Gary Lightbody) iejuties kosmonauta tēlā.

Līdzīgi kā «Fallen Empires», albums tapis «U2» un «Weezer» producenta Džekanaifa Lī (Garret «Jacknife» Lee) uzraudzībā.

Dziesmu saraksts



1. «Life On Earth»

2. «Don’t Give In»

3. «Heal Me»

4. «Empress»

5. «A Dark Switch»

6. «What If This Is All The Love You Ever Get?»

7. «A Youth Written In Fire»

8. «Soon»

9. «Wild Horses»

10. «Life And Death»