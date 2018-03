Dua Lipa spiesta atcelt vairākus koncertus

Par sava koncerta atcelšanu Lipa atvainojusies vakar publicētā video tviterī, kurā redzama ar uztūkušu vaigu. Dua Lipa savā paziņojumā rakstījusi: «Es šo koncertturneju esmu ļoti izbaudījusi un jūtos ļoti apbēdināta, ka dzīve ir ieviesusi savas korekcijas, bet cerēsim, ka es ātri atveseļošos un pēc iespējas drīzāk atgriezīšos uz skatuves. Paldies par jūsu sapratni.»

Im so sorry to have to cancel some of my support shows with @brunomars. I’ve been performing with an awful pain due to my wisdom teeth and as advised by my dentist and oral surgeon I have had to have them imminently removed. pic.twitter.com/ST5rlerQq5— DUA LIPA (@DUALIPA) March 14, 2018