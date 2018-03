ASV albumu topā vairāki jaunumi - Logic, «Judas Priest», Deivids Bērns

Nedēļas griezumā albums «Bobby Tarantino II» pārdots 119 000 vienību, liecina mūzikas un video pārdošanas apjomu izsekošanas sistēmas «Nielsen SoundScan» dati.

Atlantā dzimusī, talantīgā un uzlecošā hiphopa zvaigzne - Lil Yachty ar «Lil Boat 2» startē 2. vietā (64 000)

Bijušais grupas «Talking Heads» līderis Deivids Bērns (David Byrne) ar savu jauno albumu «American Utopia» augstajā 3. vietā. Nedēļas griezumā albums pārdots 63 000 vienību.

4. vietā jaunā afroamerikāņu režisora Raiena Kūglera (Ryan Coogler) zinātniskās fantastikas komiksu filmas «Melnā pantera» (Black Panther) skaņu celiņš.

Top 5 noslēdz britu smagā roka grupa «Judas Priest» ar 18. studijas albumu «Firepower». Jaunā plate seko 2014. gada albumam «Redeemer of Souls». To producējis Toms Aloms (Tom Allom), kurš savulaik ieskaņojis klasiskos grupas albumus «British Steel» (1980) un «Screaming for Vengeance» (1982), kā arī jaunās paaudzes producents Endijs Snīps (Andy Sneap).