Mirusi pirmā «Eirovīzijas» uzvarētāja Līza Asija

Asija no dzīves aizgājusi Collikerbergas slimnīcā. Viņai jau vairākus gadus bijušas veselības problēmas.

«Mēs ar lielām skumjām esam uzzinājuši, ka no dzīves aizgājusi «Eirovīzijas» granddāma Līza Asija,» teikts paziņojumā.

«Mūsu pati pirmā uzvarētāja 1956.gadā un kopš tā laika - arī konkursa liela atbalstītāja. Visa «Eirovīzijas» ģimene izsaka līdzjūtību Līzas mīļajiem.»

Asija savu karjeru sāka kā dejotāja, bet tad pievērsās dziedāšanai, lielus panākums gūstot 1950. gadā ar hitu «O Mein Papa».

Pēc uzvaras 1956. gadā «Eirovīzijas» konkursā Lugāno Asija iemantoja starptautisku slavu, bet palika arī uzticīga konkursa atbalstītāja. 1985. gadā viņa Gēteborgā bija konkursa 30.gaddienas goda viešņa, bet dziesmu «Refrain», ar kuru viņa uzvarēja pirmajā konkursā, izpildīja arī 2009. gada «Eirovīzijā» Maskavā.

