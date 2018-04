Mirušā zviedru dīdžeja Avicii autopsijā nav konstatēts nekas aizdomīgs

Raidorganizācija vēstīja, ka Omānas varasiestādes devušas atļauju pārvest Avicii līķi uz Zviedriju.

Godinot Avicii, dīdžeja fani sestdien Stokholmā ievēroja klusuma brīdi.

Elektroniskās mūzikas leģenda Omānā nomira piektdien.

Avicii bija veselības problēmas, kuru dēļ viņš 2016. gadā paziņoja par koncertturneju beigšanu.

Viņš divas reizes nominēts prestižajai Grammy balvai.

Avicii ierakstījis mūziku kopā ar franču dīdžeju Dāvidu Getu un nīderlandiešu dīdžeju Nikiju Romero. Viņa pazīstamākās dziesmas ir «I Could Be the One», «Wake Me Up», «Levels» un «Hey Brother».