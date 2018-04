«Dead Can Dance» gatavo jaunu albumu

Jaunais albums, kas sekos pirms sešiem gadiem izdotajam «Anastasis», šobrīd jau tiek māsterēts. Par to Perijs paziņoja savā «Twitter» kontā sestdien. Atgādinām, ka «Anastasis» bija pirmais muzikālais studijas materiāls kopš 1996. gada darba «Spiritchaser».

Pagaidām albuma nosaukums un izdošanas datums nav zināms.

Mastering the new Dead Can Dance album at Abbey Road tomorrow. Excited!— Brendan Perry (@brendanperry) April 21, 2018