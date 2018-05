Rīgā atgriežas rokgrupa «Three Days Grace»

Koncertā izskanēs dziesmas no visiem apvienības radošajiem periodiem, aptverot tādus hitus kā I Hate Everything About You, Never Too Late, Animal I Have Become, Pain, Just Like You, Home, I Am Machine, Riot, The Mountain u.c.

Ziemeļamerikas alternatīvā hārdroka un postgrandža apvienības iepriekšējais koncerts 2016. gada janvārī bija pilnībā izpārdots jau vairākas nedēļas pirms pasākuma.

Šogad biļešu iepriekšpārdošana www.bilesuserviss.lv un visā «Biļešu serviss» tīklā sāksies plkst. 10.00 trešdien, 9. maijā.

Jaunākais grupas albums «Outsider» (saglabājot tradīciju – atkal ar trīs gadu intervālu no iepriekšējā «Human» (2015)) nāca klajā šī gada 9. martā, un tas uzskatāmi apliecina, ka par spīti sastāva maiņām, 3DG turpina mērķtiecīgu attīstību. Albuma pirmais singls «The Mountain» ierindojās Billboard rokmūzikas topa 1. vietā. Līdz ar to jau trīspadsmit 3DG kompozīciju pabijušas topu virsotnēs, kas līdzinās tādu leģendu, kā piemēram Van Halen visas karjeras rezultātiem.

Jautāti par albuma tapšanu, grupas dalībnieki atklāj, ka aptuveni gadu atvēlējuši materiāla tapšanai, kura laikā centušies cik vien iespējams norobežoties no apkārt notiekošā. Rezultātā tapušas ap 20 kompozīciju, no kurām albumam izvēlētas 12.

Lūgts komentēt tās sajūtas, ko mūziķi vēlējušies izteikt, bundzinieks Nīls Sandersons stāsta: «Es domāju, ka ir kāds kopīgs pavediens, kas izskaidro, kā [indivīdam] virzīt savu ceļu caur mūsdienu dzīvei, kurā viņu bombardē ar informāciju, izjūtām un uzskatiem... Mums nav atbilžu visiem šiem jautājumiem, bet mēs noteikti vēlamies šo tēmu aktualizēt.»

www.facebook.com/ltipsagency