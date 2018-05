Bukmeikeri otrajā Eirovīzijas pusfinālā prognozē Ribaka uzvaru

Pirmais pusfināls tikko kā aizvadīts, bet jau rīt uz Lisabonas skatuves kāps Latvijas pārstāve - Laura Rizoto ar dziesmu «Funny Girl». Bukmeikeri prognozē, ka rītdien uzvaras laurus plūks Norvēģijas pārstāvis un 2009. gada Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētājs - Aleksandrs Ribaks ar dziesmu «That’s How You Write a Song».

Vakardien tika noskaidrotas tās desmit dziesmas, kuras pievienojās «Eirovīzijas lielajam piecniekam» un jau šo sestdien kāps uz skatuves, lai cīnītos par uzvaru lielajā finālā, - Austrija, Kipra, Izraēla, Čehija, Bulgārija, Albānija, Somija, Somija un abas mūsu kaimiņvalstis Igaunija un Lietuva.

Rītdien kopā ar Lauru par iespēju uzstāties finālā cīnīsies Austrālija, Gruzija, Krievija, Moldova, Nīderlande, Norvēģija. Polija, Rumānija, Sanmarīno, Serbija, Slovēnija, Ukraina, Ungārija, Vācija un Zviedrija.

Saskaņā ar «Betsafe» bukmeikeru prognozēm, no otrā pusfināla dalībniekiem, vislielākās izredzes tikt finālā ir Norvēģijas pārstāvim Aleksandram Ribakam (Alexander Rybak) ar dziesmu «That’s how You Write a Song» (98%), Zviedrijas pārstāvim Bendžaminam Ingroso (Benjamin Ingrosso) ar dziesmu «Dance You Off» (95%), Ukrainas pārstāvim Melovin ar skaņdarbu «Under the Ladder»(89%), Moldovai, Austrālijai, Polijai, Vācijai, Nīderlandei, Ungārijai un mūsu pašu Laurai Rizoto (63%), kas palielina iespējamību, ka pretēji pagājušā gada konkursam Kijevā, kad uz finālu netika neviena no Baltijas valstīm,

šogad finālā varētu būt visas trīs kaimiņvalstis.

Saskaņā ar bukmeikeru prognozēm, vismazākās izredzes tikt uz lielo finālu no otrā pusfināla ir Sanmarīno pārstāvēm Džesikai ar Dženiferu Breningu (Jessika & Jenifer Brening) ar dziesmu «Who we Are» (11%), Slovēnijas dziedātājai Leai Sirkai (Lea Sirk) ar dziesmu «Hvala, ne!» (22%) un Melnkalnes pārstāvim Vanja Radovanoviã ar dziesmu «Inje».