Siguldā koncertēs «The Dire Straits Experience»

Grupā «The Dire Straits Expierence» muzicē arī viens «Dire Straits» 80. gadu sastāva dalībnieks - saksofonists Kriss Vaits.

Paredzams, ka koncertā skanēs tādi populāri hiti un balādes kā «Sultans of Swing», «Money for Nothing», «So Far Away», «Brithers in Arms», «Walk of Life», «Romeo And Juliet» un citi, sola rīkotāji.