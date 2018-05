Siguldā jūlijā koncertēs Cukero

Cukero (Adelmo Fornaciari) ir dzimis 1955. gadā Roncocesi, Itālijā. Viņa skatuves vārds nāk no skolas laikiem, kur viņu tā iesauca viens no skolotājiem. Jau no 15 gadu vecuma Cukero ir aktīvi darbojies mūzikas jomā. Viņa 1987. gada albums «Blue’s» Itālijā tika pārdots vairāk nekā 1,3 miljonos eksemplāru, kas rokmūzikas albumam ir rekords. «Blue’s» pasaules turnejā dziedātājs devās kopā ar Džo Kokeru (Joe Cocker) un Mailzu Deivisu (Miles Davis), kas piedalījās albuma ierakstīšanā. Jau 1989. gadā Cukero izdeva savu piekto studijas albumu «Oro Incenso e Birra», kura tapšanā piedalījās Ēriks Kleptons (Eric Clapton).

1990. gadā Cukero kļuva par pirmo rokmūziķi, kas uzstājies Maskavā Kremlī, kur koncerta laikā viņš nodziedāja «Imagine» duetā ar Rendiju Kraufordi (Randy Crawford).

1991. gadā Cukero ieraksta singlu «Senza Una Donna» kopā ar Polu Jangu (Paul Young). Dziesma zibenīgi iekaro topu virsotnes visā Eiropā un ASV. 1992. gadā viņš izdod albumu, kur dzied kopā ar Lučāno Pavaroti.

Cukero nesenākais albums ir 2016. gadā izdotais «Black Cat», kurā divās dziesmās muzicē arī Dire Straits ģitārists Marks Noflers. Albumā iekļauta arī dziesma «Streets Of Surrender» ar «U2» solista Bono rakstītiem dziesmas vārdiem.

Cukero jau uzstājies Latvijā.