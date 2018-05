Atrasts 36 gadus vecā skotu rokgrupas «Frightened Rabbit» solista līķis

Par 36 gadus vecā mūziķa pazušanu tika paziņots trešdien. Dienu iepriekš pats Hatčinsons bija publicējis savā «Twitter» satraucošus ierakstus, kuros pagātnes formā atskatījās uz savu dzīvi.

«Esiet labi pret tiem, ko mīlat... Es nedzīvoju ar šādu moto, un tas mani nogalina,» viņš rakstīja. Pēc 20 minūtēm sekoja vēl viens tvīts, kurā mūziķis raksta: «Dodos prom. Paldies!»

Be so good to everyone you love. It’s not a given. I’m so annoyed that it’s not. I didn’t live by that standard and it kills me. Please, hug your loved ones.— Scott Hutchison (@owljohn) May 8, 2018