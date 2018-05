Pārdaugavā uzstāsies amerikāņu mūziķis Pīters Broderiks

Amerikāņu dziesminieks Pīters Broderiks, kas gan šobrīd dzīvo Īrijā, atgriežas Rīgā ar savu jauno albumu «All Together Again», kurā ieturēts mūziķa līdzšinējais rokraksts – mierpilnais balss tembrs kombinācijā ar plašu instrumentu diapazonu, tomēr tajā pašā laikā albumā meklēti arī vēl nebijuši skaņu salikumi. Viens no pacilājošākajiem jaunā albuma skaņdarbiem ir 17 minūšu garais «A Ride On The Bosphorus», ko autors sarakstījis Stambulas prāmja braucienam.

Broderiku var uzskatīt par ļoti plaša spektra mūziķi – viņš veidojis skaņdarbus no elektroakustiskā un folkmūzikas žanra līdz akadēmiskajai un ambientajai mūzikai, radījis skaņu celiņus arī modes skatēm, teātra izrādēm, kino un dejas performancēm. Nozīmīgs mūziķa radošās dzīves periods saistīts ar dalību atzinību guvušajā Dānijas indīroka grupā «Efterklang».

Kad Broderiks Latvijā viesojās iepriekšējo reiz, viņš rīdziniekus un Rīgas viesus priecēja ar neaizmirstamu koncertu Rīgas Domā, kur kopā ar viņu uzstājās «Sinfonietta Rīga» stīgu kvartets un Emīla Dārziņa jauktais koris. Koncertu katedrālē baudīja gandrīz tūkstotis klausītāju. Tāpat kā 2014. gadā, arī šīs vasaras koncertā mūziķis veiks pirmatskaņojumus, sadarbojoties ar Latvijas mūziķiem.

Pītera Broderika koncerts Rīgā norisināsies zaļajā Pārdaugavā, brīvā gaisotnē Torņakalna skolas pagalmā, Torņakalnā ielā 15, kur 8. augusta vakarā plkst. 20:30 viņš atskaņos gan klausītāju jau iemīļotus skaņdarbus no vecākiem albumiem, gan prezentēs jauno «All Together Again».

Biļešu tirdzniecība eKase.lv

www.ekase.lv