Viļņā uzstāsies zviedru popzvaigzne Lykke Li

«Compensa» koncertzālē Viļņā otrdien, 29. maijā ar topošā jaunā albuma dziesmām uzstāsies zviedru popzvaigzne Like Li (Lykke Li), liecina informācija «Biļešu serviss» mājas lapā.

Ja salīdzinām ar citām aktuālām zviedru dziedātājām - Tūvi Lū (Tove Lo) un Icona Pop, tad Like Lī (Lykke Li) uz šo dziedātāju fona izskatās kā pati nopietnība. Izdevusi trīs soloalbumus, nesenāko no kuriem pirms četriem gadiem, 32 gadus vecā dziedātāja šogad gatavojas atgriezties gan ar vairākiem koncertiem, gan jaunu albumu. Gada sākumā jau publicēts pirmais topošā ieraksta vēstnesis - 70. gadu folkdziesmas (Jim Croce) Time In A Bottle kaverversija.

Koncerts Vilņā ir lieliska iespēja dzirdēt jaunās dziesmas, pirms tās tiek izdotas taustāmā formātā.

www.bilesuserviss.lv