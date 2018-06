«Radio SWH Flash Back» pasākums pārcelts uz Rīgu

Pašā vasaras vidū pasākuma apmeklētājiem būs iespēja atgriezties ceturtdaļgadsimtu senā pagātnē un baudīt 90. gadu šarmu, jo uz skatuves kāps Doktors Albāns, Rozalla, Army of Lovers, Haddaway un Dženija Bergrena no Ace Of Base. Pasākuma īpašie viesi būs Radio SWH vienaudži un līdzgaitnieki grupa «Labvēlīgais tips», kādreizējā ētera balss Horens ar grupu «Riga Reggae» un Ēriks Loks ar īpašu jubilejas performanci. Un tas vēl nav viss, jo pārsteigumi sekos.