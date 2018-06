Nošauts amerikāņu reperis «XXXTentacion»

20 gadus vecais reperis tika nošauts gaišā dienas laikā Maiami piepilsētā Dīrfīldbīčā, iznākot no motociklu veikala. Pie viņa pienākuši divi bruņoti vīrieši, un vismaz viens no viņiem atklājis uz reperi uguni, liecina policijas sniegtā informācija.



Pēc tam abi bruņotie vīrieši aizbraukuši automašīnā. Viņus meklē policija.



Izmeklētāji pieļauj iespēju, ka noticis laupīšanas uzbrukums.



Slavenību ziņu vietne TMZ vēsta, ka bruņotie vīrieši no repera automašīnas paņēmuši «Louis Vuitton» somu.



XXXTentacion, īstajā vārdā Džasejs Dveins Onfrojs, tika uzskatīts par amerikāņu repa uzlecošo zvaigzni. Viņa debijas albums «17», kas iznāca pērn augustā, iekļuva ASV topa otrajā vietā, bet otrais albums «?», kas nāca klajā martā, sasniedza topa pirmo vietu.



Reperis vairākkārt bijis iesaistīts vardarbīgos incidentos, tostarp viņam draudēja tiesa par to, ka viņš piekāvis savu draudzeni, kad viņa viņam pateikusi, ka ir stāvoklī.