Apvienība «The Kinks» tika noformēta 1964. gadā un kļuva par ietekmīgu tā laika rokgrupu, izlaižot 24 mūzikas albumus. Tā ir pazīstama ar tādiem singliem kā «You Really Got Me», «Tired Of Waiting For You», «Lola» un «Waterloo Sunset».